Il cuore pulsante del Tirreno messinese sarà protagonista di una puntata imperdibile di Linea Verde Estate, il celebre programma di Rai 1 dedicato alla scoperta dell’Italia più autentica. Un viaggio televisivo tra bellezze paesaggistiche, storie di resilienza rurale e sapori identitari, realizzato con il supporto del GAL Tirreno Eolie e la collaborazione delle amministrazioni locali.

C’è una Sicilia che non ha bisogno di effetti speciali per emozionare. Basta uno sguardo dal Castello di Milazzo con i Kunsetu, il rumore delle onde a Capo Milazzo e la bellezza dell’Area Marina Protetta, Il Maestro Antonuccio con l’arte dei fiori, i fiori edibili di Giuseppe Fogliani, l’ulivo ornamentale di Francesco De Luca e il limone ornamentale di Tommaso La Malfa o il profumo della frutta matura nei campi di Torregrotta, per capire che qui ogni angolo ha una storia da raccontare.

Si chiuderà con Rosario D’Angelo ed il suo fantastico gelato. Ed è proprio questa Sicilia che Linea Verde Estate ha deciso di portare nelle case degli italiani.

Una puntata che sarà un inno al genio silenzioso di chi ama e custodisce la propria terra, un racconto che unisce il blu intenso del mare ai verdi profondi delle colline della Valle del Niceto.

A Milazzo, tra i vicoli del borgo marinaro di Vaccarella con Mimmo Sapienza ed il Museo della Tonnara, perdendosi nella bellezza dell’Ngonia del Tono, le telecamere di Rai 1 entreranno nel cuore di una comunità che ha saputo fondere tradizione e innovazione, con i racconti di Vincenzo Cambria, la Cialoma di Vittorio Cernuto e la Bottarga di Tonno di Stefano Vitale. Ma il viaggio non si ferma alla costa: ci porta a Torregrotta con Cettino Giorgianni, dove cresce ancora, tra memorie contadine e biodiversità da riscoprire, la smergia, un frutto antico e profumato, simile alla pesca, che un tempo era simbolo di abbondanza e che oggi rappresenta un tesoro rurale da tutelare.

E infine a San Pier Niceto con Maria Calogero, dove sarà la straordinaria Infiorata a colorare le strade con tappeti di petali e disegni floreali realizzati a mano dagli abitanti, in un gesto collettivo che unisce arte, fede e appartenenza. Ma non solo: a deliziare occhi e palato ci sarà anche il celebre biscotto di San Pier Niceto, dolce simbolo del paese, intreccio di semplicità e sapori autentici, tramandato da generazioni e ancora oggi protagonista delle tavole delle feste.

«Abbiamo voluto raccontare un territorio che spesso resta fuori dalle mappe del turismo di massa – afferma Mario Sfameni, presidente del GAL Tirreno Eolie – ma che custodisce tesori di rara intensità. Non solo luoghi, ma volti, gesti, storie che meritano di essere ascoltate. Linea Verde ci ha aiutati a farlo con lo sguardo dell’Italia intera. Una puntata, frutto di un lavoro corale, che sarà molto più di una vetrina, sarà un abbraccio tra memoria e futuro, tra paesaggio e identità, tra chi parte e chi resta. Un invito a tornare, o magari a restare più a lungo, per ascoltare ciò che questi luoghi hanno da dire a chi sa guardare. Un’occasione preziosa per far conoscere al grande pubblico un’area di Sicilia ancora da esplorare, che ha scelto la promozione sostenibile e il turismo lento come leve di sviluppo».

L’appuntamento è per domenica 20 luglio su Rai 1 alle 12:20 ed in replica il 30 Agosto alle ore 7:00, ma una cosa è certa: questa volta il cuore della Sicilia batte forte, e si sente anche da lontano. Produzione a cura di Rai1 con il supporto del GAL Tirreno Eolie.

