LETTERA. Ingresso Fogliani in auto solo per dirigenti e primari. I dipendenti: «è discriminante»

Riceviamo e pubblichiamo una lettera inviata alla nostra redazione da un gruppo di dipendenti dell’ospedale di Milazzo che stamattina hanno trovato l’ingresso del Fogliani sbarrato con un vigilante che consente l’accesso in auto solo al personale ospedaliero presente in una lista. Da ieri sera, a quanto pare, sono cambiate le disposizioni per consentire di parcheggiare all’interno del nosocomio a chi lavora nella struttura ospedaliera. Secondo quanto affermano i dipendenti che firmano la lettera, infatti, dall’ingresso principale possono accedere solo i primari, i dirigenti dell’ufficio sanitario e i dipendenti del Pronto Soccorso. Per i pazienti già da qualche mese, in concomitanza dei lavori, è stata aperto un accesso laterale.

LA LETTERA. «Ci rivolgiamo alla vostra testata giornalistica per esprimere la nostra profonda preoccupazione e protesta riguardo alle recenti restrizioni di accesso all’ospedale, che limitano l’ingresso solo ai dipendenti del pronto soccorso e della direzione.

Questa decisione discrimina tutti gli altri dipendenti che lavorano presso l’ospedale, i quali sono altrettanto importanti per il funzionamento e la cura dei pazienti. La limitazione dell’accesso crea un senso di disuguaglianza e ingiustizia tra i dipendenti, e potrebbe avere un impatto negativo sulla collaborazione e sulla comunicazione tra i diversi reparti.

Chiediamo cortesemente a chi di dovere di riconsiderare questa decisione e di garantire l’accesso all’ospedale a tutti i dipendenti, indipendentemente dal loro ruolo o reparto».

I DIPENDENTI DELL’OSPEDALE DI MILAZZO

