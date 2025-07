Giuseppe Cordici, il sessantenne milazzese accusato dell’omicidio di Salvatore Italiano ha confessato ma sembra non sia ancora chiara la dinamica dell’azione delittuosa dell’uomo o forse non ancora confermata dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto con a capo Giuseppe Verzera.

Durante l’interrogatorio di garanzia l’indagato aveva ammesso di avere incontrato l’uomo ma si era dichiarato innocente. Adesso Cordici, che è assistito dall’avvocato Antonino Aloisio, sentito dal giudice, ha ammesso di aver ucciso il vicino di casa trovato in via Capuana giovedì scorso chiuso in un sacco nero.

L’uomo è stato individuato, poche ore dopo l’omicidio, dagli agenti del Commissariato di Polizia di Milazzo e dalla squadra mobile di Messina. Subito dopo è arrivata la convalida del fermo in carcere, dove adesso si trova.

IN AGGIORNAMENTO

