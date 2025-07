Chi ha subito danni a beni mobili e immobili, a causa degli eventi meteorologici del 16 e 17 gennaio 2025 e del 2 febbraio 2025 può segnalare i danni subiti ai fini dell’eventuale riconoscimento di un contributo

Lo comunica il Comune di Milazzo a tutti i cittadini, ed ai titolari di attività produttive, aventi sede nel territorio del comune mamertino

E’ possibile accedere al contributo facendo pervenire nel termine di 30 giorni, la modulistica disponibile sul sito web del Comune in formato digitale a mezzo PEC all’indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it

Per le sole persone fisiche è ammessa la consegna in formato cartaceo presso l’ufficio protocollo del Comune di Milazzo.



«La segnalazione – precisa l’amministrazione comunale – è prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dall’art. 5, comma2, lettera d) della legge n° 225/1992 e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti».

