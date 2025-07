Il rapporto di convivenza tra Milazzo ed il suo mare al centro dell’opera “Syn-biosis” (vivere insieme), dell’artista milazzese Salvo Currò inaugurata al Parco Corolla.

All’inaugurazione hanno partecipato, oltre all’artista, anche Pippo Midili sindaco di Milazzo e il direttore del Parco Corolla Santi Grillo.

«Il Parco Corolla – sottolinea Grillo – è lieto di ospitare quest’opera non solo per il suo pregio artistico, ma anche per rafforzare la collaborazione attiva con il comune della città di Milazzo, sostenendone la promozione turistica, artistica ed economica».

La tela lunga dieci metri e alta due si può ammirare tutti i giorni presso la galleria del Parco Corolla.

«Milazzo – precisa Salvo Currò – fonda le sue origini sullo stretto legame tra terra e mare, in quel senso profondo di appartenenza e di “simbiosi” con l’acqua e le sue creature. Tematica che quasi sempre è al centro delle mie opere».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin