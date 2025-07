Verrà inaugurato sabato 26 luglio, alle 20, allo stadio Marco Salmeri di Milazzo il murales in memoria di Alessandro Scalzo. L’iniziativa parte dal gruppo ultras Gioventù Vecchie Maniere di cui il giovane ventiseienne, morto lo scorso anno in un incidente stradale con la moto, faceva parte.

Il murale ritrae il volto di Alessandro disegnato da Mr Cois, componente del gruppo ultras milazzese che ha già dedicato una sua opera all’amico scomparso. Pochi metri prima dello svincolo dell’asse viario, all’ingresso del quartiere di San Giovanni, ha tratteggiato un cappello da ufficiale per ricordare il giovane tifoso milazzese.

Si tratta di «un tributo eterno – scrivono gli amici tifosi – per chi ha vissuto per i colori rossoblu. Una serata per ricordare, una parete che parlerà per sempre. Invitiamo tutti a partecipare alla scopertura del murales dedicato ad Alessandro Scalzo, fratello, amico, cuore rossoblù. Un gesto eterno per chi ha vissuto ogni battito con la passione di questi colori. Per chi non ha mai smesso di tifare, di credere, di esserci. Per chi, anche oggi, continua a camminare con noi… in ogni coro, in ogni gradone. Vieni anche tu. Perché il ricordo non si spegne. Perché Alessandro è ancora qui. Presente. Oggi. Sempre».

Lo scorso anno, sempre il gruppo Gioventù Vecchie Maniere ha realizzato per mano di Mr Cois sul muro di cinta dello Stadio mamertino un altro murales con il viso di Marco Salmeri, giocatore del Milazzo scomparso anche lui in un incidente stradale mentre tornava da una partita giocata fuori casa.

A tirare giù il telone che lo copriva, all’epoca, fu proprio Alessandro che aveva partecipato attivamente alla realizzazione dell’opera.

