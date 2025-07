E’ in programma sabato 9 agosto la 27^ Sagra del pesce che si svolgerà nel borgo marinaro di Vaccarella dalle 20 alle 24.

L’iniziativa, organizzata dal circolo sportivo e culturale Giovanni Cambria, fondato nel lontano 1952, si svolge davanti al sagrato della chiesa di Santa Maria Maggiore. Sempre in concomitanza con le celebrazioni della Madonna della Neve, in collaborazione del Comune di Milazzo e dei Frati Minimi e con il patrocinio dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo.

La sagra viene organizzata per far degustare il pesce fresco del luogo. L’organizzazione coinvolge una trentina di volontari ognuno con un proprio ruolo specifico.

Un mix di tradizione e folklore che da tanti anni attira migliaia di partecipanti tra cui molti turisti che rimangono affascinati dalla nostra ospitalità. La manifestazione vera e propria ha inizio di buon mattino, con la preparazione dei tavoli, delle friggitrici e relativo abbellimento del sito dove si svolge.

Il clou della sagra sarà dalle 20 in poi quando sarà distribuito il pesce fresco cucinato in maniera tradizionale, molto apprezzato per la squisitezza del piatto accompagnato da due bocconcini e un bel bicchiere di vino, rigorosamente, bianco.

La serata sarà allietata dalla band musicale Hasta la Vista, featuring Claudia Leo e dal Dj Carmelino La Rocca che si alterneranno sul palco dalle 20 alle 24.

