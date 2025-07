Le altre librerie della provincia sono La Gilda dei Narratori della catena Ubik Librerie e Giunti Al Punto che per la prima volta entra a livello nazionale come gruppo con pressoché tutti i punti vendita.

Un grande risultato per Angelica che è presente anche su Tik Tok con un profilo da oltre ottomila follower dove la sua capacità ironica viene condensata negli esilaranti video e live settimanali con i quali riesce a dialogare anche con i giovani, svecchiando la professione agli occhi della GEN Z.

Una riconferma, quella delle due librerie, in una selezione che vede scendere da 6 a 4 le librerie di qualità individuate a Messina e provincia.

Due librerie Mondadori Bookstore , quella di Milazzo e di Barcellona Pozzo di Gotto, gestite dalla milazzese Angelica Furnari , sono state inserite dal Mic, Ministero della Cultura, nell’albo delle librerie di qualità per il triennio 24-26.

