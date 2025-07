Milazzo, chiusa la via XX Luglio per lavori urgenti dell’Enel. Viabilità modificata fino a domani sera

Milazzo, chiusa la via XX Luglio per lavori urgenti dell’Enel. Viabilità modificata fino a domani sera

Chiusa la via XX Luglio (da incrocio via Migliavacca sino a piazza Marconi) per consentire un intervento urgente degli operati dell’Enel sulla linea dell’alta tensione presente in quell’arteria che ha subito un guasto rilevante.

La viabilità è stata dunque deviata per coloro che provengono dalla via dei Mille sulla via Migliavacca.

Chi dovrà raggiungere via XX Luglio dovrà proseguire per via De Gasperi e quindi piazza Marconi.

I lavori dovrebbero concludersi domani.

