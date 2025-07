E’ in programma giovedì 18 luglio alle 18.30 nell’atrio della Chiesa del Carmine di Milazzo l’incontro “Riflettendo su violenza e disagio giovanile… nel ricordo di Falcone e Borsellino: un esempio da seguire”. Un evento organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto, in collaborazione con l’Associazione Sciarpa Bianca, il gruppo studentesco All-in, la sezione di Milazzo della FIDAPA e con il patrocinio del Comune di Milazzo.

L’evento nasce in occasione del ricordo della Strage di Via D’Amelio, per rendere omaggio al coraggio e all’eredità morale dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, testimoni di una legalità vissuta come responsabilità quotidiana. Il momento commemorativo si intreccia con l’esigenza di riflettere sul crescente fenomeno del disagio giovanile, con particolare riferimento agli episodi di movida violenta e aggressiva che negli ultimi mesi hanno interessato il territorio milazzese.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Milazzo Pippo Midili, Maria Correnti, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto, la presidente dell’Associazione Sciarpa Bianca Maria Rosaria Cusumano, il fondatore del gruppo studentesco All-in Dario Nostro e la presidente della sezione di Milazzo della Fidapa Angelica Furnari, interverranno: Giuseppe Verzera, Procuratore Capo del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il già Provveditore agli Studi di Messina e dirigente scolastico del Majorana di Milazzo Stello Vadalà e il Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Milazzo Alberto Del Basso.

La serata prevede inoltre un momento di confronto diretto tra rappresentanti del mondo giovanile e delle istituzioni, con l’obiettivo di costruire un dialogo aperto, costruttivo e responsabile, capace di coinvolgere le nuove generazioni in un percorso di consapevolezza e impegno civico.

A moderare gli interventi sarà l’avvocato Antonio Saccà, in rappresentanza dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto.

