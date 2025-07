”Un secondo prima, tutto andava bene: un’attività in crescita, una famiglia che si allarga, la soddisfazione di vedere i sacrifici finalmente ripagati. Un secondo dopo, solo cenere”.

È la drammatica storia dei titolari della tappezzeria Italiano, una giovane coppia di fratelli artigiani di Milazzo che, lo scorso 7 luglio, ha perso tutto in un devastante incendio: macchinari, materiali, il laboratorio intero. Una vita di impegno, passione e lavoro andata in fumo in pochi minuti.

Per questo, il Rotaract Club di Milazzo, che da sempre promuove iniziative di solidarietà e aiuto concreto nella nostra città, ha deciso di organizzare una raccolta fondi online sulla piattaforma GoFundMe (https://www.gofundme.com/f/insieme-per-la-tappezzeria-italiano).

L’obiettivo iniziale è di 20.000 euro, una cifra che non potrà restituire ai fratelli Italiano quanto perso, ma che può rappresentare una base per ripartire: acquistare macchinari essenziali, sostenere le spese più urgenti, e soprattutto non arrendersi.

«Aiutiamoli a ricominciare – scrive Nunzio Maimone, il neo presidente del Rotaract di Milazzo – Chiunque voglia contribuire può donare o semplicemente condividere la campagna sui propri social: anche un gesto apparentemente piccolo può diventare parte di una grande catena di solidarietà».

L’INTERVENTO DEL CARABINIERE. E riguardo la vicenda dell’incendio divampato all’interno della tappezzeria Italiano arriva un attestato di lode da parte della segreteria provinciale Messina del Sim, il Sindacato Italiano Militari Carabinieri, nei confronti del militare che è intervenuto anche se non in servizio.

«In una situazione di pericolo crescente, a causa del rischio che le fiamme si propagassero a un’abitazione vicina – scrivono – un appuntato dei Carabinieri, attualmente in convalescenza per un intervento chirurgico alla mano e con l’arto ingessato, ha dato prova di straordinario coraggio e senso del dovere. Nonostante le limitazioni fisiche, il militare si è precipitato verso l’incendio, riuscendo a trarre in salvo una donna minacciata dal fuoco. Dopo averla messa in sicurezza, il carabiniere è tornato sul posto per contenere le fiamme, collaborando attivamente con un agente della Polizia di Stato giunto a supporto. Insieme sono riusciti a evitare il propagarsi dell’incendio alla casa, limitando i danni e mettendo in sicurezza l’area. Il SIM Carabinieri Messina esprime il proprio profondo orgoglio e sincero plauso per il gesto compiuto dal collega, che, pur in condizioni di salute precarie, ha dimostrato un altissimo senso civico, spiccata prontezza d’animo e incrollabile dedizione al servizio della collettività».





