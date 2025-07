Fermato il presunto assassino di Salvatore Italiano, l’84enne il cui corpo senza vita è stato rinvenuto giovedì scorso nei pressi della spiaggia di Ponente. Si tratterebbe di un vicino di casa, con il quale l’anziano aveva avuto precedenti contrasti. A quanto pare relativi a un terreno limitofo.

Nel pomeriggio di oggi le volanti del Commissariato di Polizia di Milazzo hanno raggiunto l’uomo nella frazione di San Marco per portarlo negli uffici di San Filippo. Dove è stato prima interrogato e adesso si procederà al fermo. A quante pare altre persone sono state interrogate.

Le indagini serrate della Polizia del Commissariato di Milazzo e della squadra mobile di Messina, coordinate dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, con a capo Giuseppe Verzera, hanno portato ad identificare il presunto assassino che avrebbe ucciso l’uomo di ottantaquattro anni con tre colpi di pistola.

Ad insospettire fin dal primo minuto gli agenti della Polizia una macchina e il percorso che ha fatto giovedì scorso poche ore prima del ritrovamento del cadavere. Percorso tracciato dai video delle telecamere presenti in strada.

A quanto pare si tratta di una panda rossa che è l’auto di Salvatore Italiano. Sembrerebbe, infatti, che l’assassino per portare il cadavere in via Capuana abbia utilizzato proprio l’auto della vittima.

