L’APPELLO AI DIPORTISTI E AI BAGNANTI . A tutti gli utenti del mare – in particolare ai diportisti – si rinnova l’invito a rispettare le distanze dalla costa, a moderare la velocità e a mantenere comportamenti prudenti e rispettosi delle norme. Anche ai bagnanti viene rivolto un appello alla prudenza e al rispetto del mare, affinché l’estate possa essere vissuta in sicurezza e serenità da tutti

AREA MARINA PROTETTA . L’attività di controllo si estende anche all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, dove prosegue la stretta collaborazione tra la Guardia Costiera e il e il personale dell’Ente Gestore. Insieme, operano per tutelare un patrimonio naturalistico di straordinario valore, garantendo che le attività di navigazione e ormeggio si svolgano nel pieno rispetto delle regole e dell’ecosistema marino. L’approccio della Guardia Costiera è ispirato non solo al controllo e alla vigilanza, ma soprattutto alla prevenzione e alla sensibilizzazione.

SICUREZZA BALNEARE . Massima attenzione viene inoltre riservata al rispetto della nuova Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 27/2025, emanata dalla Capitaneria di Porto di Milazzo. Già dieci le sanzioni elevate per violazioni alle disposizioni contenute nell’Ordinanza, che disciplinano aspetti fondamentali come la presenza del servizio di salvataggio e la corretta delimitazione delle aree di balneazione.

VIGILANZA DEMANIALE . Parallelamente, si registra un’intensa attività anche sul fronte della vigilanza demaniale: oltre 160 controlli sono stati effettuati per garantire il corretto utilizzo delle aree costiere e contrastare abusi e irregolarità da parte dei concessionari. L’obiettivo è assicurare una fruizione ordinata e rispettosa degli spazi pubblici, a beneficio della collettività e dell’ambiente.

NAUTICA DA DIPORTO . A meno di un mese dall’avvio dell’operazione, sono già stati effettuati oltre settanta controlli sulla nautica da diporto , volti a verificare il rispetto delle disposizioni vigenti da parte dei conduttori delle unità navali. Nell’ambito di tali verifiche, sono state elevate diverse sanzioni amministrative, in prevalenza per violazioni relative alle distanze minime di sicurezza dalla costa e alle dotazioni obbligatorie di bordo.

Prosegue con costanza l’impegno della Guardia Costiera di Milazzo nell’ambito dell’operazione “ Mare e Laghi Sicuri 2025 ”, disposta a livello nazionale dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Gli uomini e le donne della Capitaneria di Porto di Milazzo, affiancati dal personale della Delegazione di Spiaggia di Patti Marina, sono quotidianamente impegnati a garantire condizioni di sicurezza per la navigazione e la balneazione, attraverso una presenza costante in mare e lungo le coste.

