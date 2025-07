Verrà eseguita domani al Policlinico di Messina l’autopsia sul corpo di Salvatore Italiano, l’uomo trovato morto in Via Capuana. Il cadavere dell’ottantenne, come evidenziato dall’ispezione condotta anche dal medico legale Elvira Ventura Spagnolo, che domani effettuerà anche l’esame autoptico, non presentava segni di decomposizione.

Per cui l’ipotesi è che potrebbe essere stato ucciso appena due ore prima del ritrovamento.

Un particolare importante da cui partono gli inquirenti per capire le modalità del delitto, avvenuto sicuramente in un altro posto.

Sarà fondamentale l’autopsia. Domani la dottoressa Ventura Spagnolo riceverà l’incarico dalla Procura. Verrà eseguita anche una tac sulla salma dell’uomo prima dell’esame autoptico nella sala mortuaria del Policlinico.

Verrà analizzato anche il sacco che conteneva il cadavere alla ricerca di indizi utili. Due le lesioni evidenti a testa e petto riconducibili a colpi di arma da fuoco.

Italiano è stato visto per l’ultima volta ieri mattina alle 8.30 dalla compagna e dalla figlia.

