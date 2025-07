Milazzo, trovato il cadavere di un anziano in via Capuana. Ipotesi omicidio

E’ stato ritrovato poco prima delle 15.20 il cadavere di un uomo chiuso in un sacco in via Capuana, alle spalle di un ristorante della riviera di Ponente. Direzione Barcellona Pozzo di Gotto.

Il corpo non è stato ancora identificato (non ha documenti).

Sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato del Commissariato di Milazzo. Sequestrate le immagini delle videocamere di alcune abitazioni della zona. L’ipotesi è quella di un omicidio.

Sul posto il procuratore, il medico legale e la Polizia Scientifica. La Polizia Locale, invece, è intervenuta per la viabilità. La strada, infatti, è stata interdetta al traffico.

Arrivata anche in supporto una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo.

IN AGGIORNAMENTO. L’uomo è anziano ed è di Fiumarella. Sul cadavere, a quanto pare, sono stati individuati lesioni da arma da fuoco.

