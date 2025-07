Milazzo, messa in suffragio per Alessandro Scalzo. La celebrazione sulla nave Laurana

Una messa per ricordare Alessandro Scalzo, il giovane milazzese morto lo scorso luglio in un incidente stradale. La celebrazione religiosa è stata officiata da padre Dario Mostaccio sulla nave Laurana, imbarcazione della Caronte & Tourist su cui Alessandro lavorava.

A partecipare i colleghi di lavoro, parenti e tutti i suoi amici con cui condivideva la passione per la squadra del Milazzo.

Gli amici, quelli del gruppo Gioventù Vecchie Maniere con cui la domenica trascorreva i suoi pomeriggi tifando la sua squadra del cuore, per ricordarlo, proprio in questi giorni, stanno lavorando per dare vita a un nuovo murale sul muro di cinta dello stadio mamertino. Proprio accanto a quello che ritrae il volto di Marco Salmeri.

La mano che disegnerà il viso di Alessandro è quella di Mr Cois, componente del gruppo ultras milazzese, che già pochi metri prima dello svincolo dell’asse viario, all’ingresso del quartiere di San Giovanni, ha tratteggiato un cappello da ufficiale per ricordare il giovane tifoso milazzese.

Il murale verrà inaugurato con molta probabilità il giorno dell’anniversario della sua morte, il 26 luglio.

