E’ di Salvatore Italiano, il cadavere trovato dentro un sacco. L’uomo vendeva vino in via Carrubaro

Si chiama Salvatore Italiano, 84 anni di Milazzo, l’uomo trovato morto all’interno di un sacco nero oggi in via Capuana.

L’uomo aveva un magazzino dove teneva le botti e vendeva vino all’inizio della via Carrubaro, poco prima della scuola. Era incensurato ma pare avesse un carattere forte e rancorso che lo ha portato ad avere diverse screzi legali. Chi lo conosceva racconta che aveva l’abitudine di denunciare per ogni cosa che non gradiva.

A quanto pare, il padre aveva la fabbrica dei rasoi Luigi Rizzo all’angolo del Porto accanto al Gambero prima della Banca Agricola Etnea dove oggi c’è una finanziaria.

Viveva a Fiumarella. La famiglia è stata contattata in tarda serata.

