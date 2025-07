«Ryan non è ancora tornato a casa. Nonostante la sentenza del 30 giugno in cui il giudice autorizza il trasferimento del cane nella nostra abitazione, la burocrazia lo tiene ancora lontano da noi. Una storia che sembra non avere fine». Lo sfogo è di Enzo Gugliotta, padre di Simone noto imprenditore della movida milazzese, che da sei anni, insieme al figlio, si prende cura di Ryan.

La sua storia, caso unico in Italia dicono le associazioni animaliste, tiene da mesi con il fiato sospeso molti milazzesi. Ryan, un cane da pastore dell’Asia Centrale, dopo una denuncia fatta dai vicini di casa di Simone per il suo abbaiare nelle ore notturne, è stato sequestrato e disposto il suo spostamento nel canile Millemusi di Messina. Dove si trova da tre mesi.

E’ amareggiato e deluso Enzo Gugliotta. Punta il dito contro la burocrazia che sta ulteriormente allungando i tempi del rientro a casa del cane di grossa taglia. Visto che grazie agli avvocati Salvuccio De Pasquale e Alfio Chirafisi la situazione è stata risolta positivamente.

«La gente – racconta – mi ferma per strada per sapere come sta Ryan. Ma io, Ryan, non sono ancora riuscito a riportalo tra le mura domestiche. E prima di fine luglio non sarà possibile».

A demoralizzare il signor Gugliotta gli adempimenti burocratici che rallentano tutto.

Il cane, le cui condizioni di salute sono state prese in esame da un veterinario comportamentalista, potrà fare ritorno a Milazzo solo quando Polizia Locale e il veterinario riusciranno a trovare un giorno in cui poter verificare insieme l’ambiente dove Ryan andrà a stare. In termini di tempo si parla del 22 luglio.

«Prima di questa data – precisa il signor Gugliotta – non sarà possibile. Mi sembra inutile spiegare il perché di così tanta mia amarezza. Noi abbiamo fatto tutto quello che ci è stato richiesto. Abbiamo acquistato la pettorina, siamo pronti per la rieducazione che dovrà essere anche alimentare visto il cibo a cui il cane è stato abituato a mangiare all’interno del canile. E soprattuto comportamentale e per questo abbiamo già individuato un istruttore»

Per non parlare dell’ambiente in cui Ryan vivrà. «Risponde a mio avviso – continua – esattamente ai requisiti richiesti. Una cuccia di tre metri per tre, settanta metri quadri di spazio mattonellato dove lui abitualmente corre e gioca con la sua palla. Quindi non capisco per quale motivo dobbiamo attendere fino a fine luglio. La mia famiglia, Simone per primo, è legatissima a Ryan per noi è come un figlio. Questa situazione ci ha creato un’enorme sofferenza. Io non riuscivo neanche ad andarlo a trovare al canile tanta era la mia tristezza nel vederlo chiuso lì, dove, preciso, è stato tenuto benissimo. Sono veramente amareggiato e deluso da un iter burocratico che adesso non riesco più a tollerare».

Sulla questione è pronta ad intervenire di nuovo l’associazione LNDC Animal Protection che fin dal primo giorno ha seguito con grande attenzione e preoccupazione il caso del cane sequestrato a Milazzo.

