Un riconoscimento per atleti milazzesi di diverse discipline che si sono distinti in manifestazioni a livello nazionale. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale e in particolare dell’assessore allo sport Antonio Nicosia.

Alla consegna era presente il sindaco Pippo Midili e gli assessori Nicosia, Lydia Russo, Francesco Coppolino e sono il presidente del consiglio comunale Alessandro Oliva. Presente anche la dottoressa Giuliana Paino, sportiva e attenta alle dinamiche che coinvolgono i giovani nella società.

Un’iniziativa per esprimere un plauso ai giovani atleti per aver portato in alto il nome di Milazzo, auspicando che anche in futuro possano arrivare altre soddisfazioni.

Quindi la consegna di attestati e medaglie alle singole società e ai piccoli sportivo.

Ad aprire la sfilata i rugbysti che hanno partecipato al trofeo “Città di Treviso” confrontandosi con le più importanti società a livello nazionale.

A seguire gli arcieri delle società “Sikelia” e “Pama Archery” protagonisti con la maglia della rappresentativa siciliana al trofeo nazionale di tiro con l’arco “Pinocchio 2025” svoltosi a Bolzano dove hanno conquistato il secondo posto dietro al fortissimo Veneto.

Premio quindi al nuotatore Davide De Gaetano, tesserato con l’Asd “Swimblu Milazzo” medaglia di bronzo nella 10 Km categoria ragazzi.

In chiusura riconoscimento a Francesco Pianese, campione europeo con la nazionale italiana di Basket Persone down e impegnato anche in diverse discipline sportive.

