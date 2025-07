Oltre 200 le location recensite, 21 Tavole Rosse assegnate (i punteggi massimi), 50 i Tre Tavoli tra pizzerie, ristoranti, lounge bar, enoteche e pub. Quest’anno le novità della guida curata da Santi Cautela , direttore del Tirrenico Magazine, sono la prefazione della giornalista Marcella Ruggeri , il nuovo blocco di ricette degli chef ambassador della testata, una sezione interamente dedicata ai vini e agli itinerari turistici. La “fatica” editoriale più importante è però costituita dalla Events Map, l’elenco cronologico degli eventi culturali più interessanti per la Sicilia con un calendario che parte da gennaio a luglio 2025.

