Terminate le finali di biliardo del Campionato Italiano 8-15 al PalaPellicone di Ostia. Per la Sicilia è stata una manifestazione ricca di soddisfazioni, quattro titoli di Campione Italiano tornano nell’isola.

Nel campionato a squadre a trionfare è stata la sala New Jolly in una finale tutta messinese, capitanata da Antonio Calió. Spicca in questo team la presenza di un giovanissimo talento: Umberto Vento, appena 9 anni, che batte ogni record diventando il campione italiano più giovane di sempre in questa disciplina.

Nelle categorie individuali: in Serie A, il titolo di Campione Italiano va a Piero Minardi di Messina. Serie B, trionfa Joseph Rapisarda di Barcellona Pozzo di Gotto. Serie C, il titolo va a Massimo Costantino, sempre di Messina.

Per i ragazzi milazzesi ottimi piazzamenti: Giuseppe Pace si classifica 5º nella massima categoria, Giuseppe Pagliazzo conquista il 5º posto in Serie B.

La Regione Sicilia porta a casa ben 12 coppe (podi), con grande soddisfazione da parte di tutta l’organizzazione che, per un anno intero, ha seguito con passione e impegno questi atleti. Il movimento siciliano è in piena crescita, grazie anche al coinvolgimento di tanti giovani — e in alcuni casi giovanissimi — che si stanno avvicinando con entusiasmo a questo sport, supportati dai veterani del settore.

Il team organizzativo era composto da: Giuseppe Pace, Antonio Calió, Antonio Chillè, Fabio Fratantonio, Salvatore Trischitta, Gianfranco Gambino.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin