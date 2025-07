Next

Il ricavato delle vendite verrà devoluto in beneficenza alle associazioni solidali Salus D’Agostino Graziella Paino di Taormina e Santa Maria della Strada di Messina.

La presentazione del volume, che ha già riscosso notevole successo di vendita on line, è in programma alla presenza del sindaco di Torregrotta, Antonino Caselli , del giornalista e direttore di Vetrina Tv Francesco Pinizzotto , del Past President del Satellite Lions Club Villafranca Torregrotta ACA, e della Presidente del Satellite Lions Club Villafranca Torregrotta ACA Antonella Cavallaro .

L’autore si racconta col piglio di un professionista nel settore delle vendite con anni di esperienza nel commercio e nella formazione. Costa intende condividere la sua storia di resilienza e di successo, offrendo riflessioni per affrontare le difficoltà della vita e del lavoro con determinazione e speranza sempre accesa.

Torregrotta, Salvatore Costa presenta il suo libro “Il coraggio di rialzarsi”. Ricavato in beneficenza

