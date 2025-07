Sinergia tra Comune e Studio Pergolizzi per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro

Sinergia tra Comune e Studio Pergolizzi per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro

Sinergia tra l’Assessorato ai Lavori pubblici e lo Studio Pergolizzi per favorire l’inserimento di giovani nel mondo del Lavoro.

L’assessorato ai lavori pubblici ha accolto la proposta dell’ingegnere Gabriele Pergolizzi, titolare dell’omonimo Studio Professionale specializzato in Sicurezza sul Lavoro, finalizzata a sostenere (gratuitamente con ISEE < 8.000 euro) i cittadini nel conseguimento di abilitazioni professionali utili al reinserimento nel mondo del lavoro.

«L’iniziativa – spiega l’assessore Santi Romagnolo – nasce dalla consapevolezza che la formazione rappresenta una leva strategica in un momento storico in cui il mercato del lavoro richiede competenze specifiche e aggiornate. La collaborazione tra l’amministrazione pubblica e il settore professionale mira a offrire opportunità concrete a chi è in cerca di una nuova occupazione o desidera riqualificarsi professionalmente. L’obiettivo è costruire un ponte tra la formazione e l’occupazione. Un gesto che testimonia l’attenzione delle istituzioni verso le sfide sociali ed economiche attuali».

Coloro che intendono aderire e entrare a far parte dell’elenco dei partecipanti ai percorsi formativi dovranno caricare in via esclusivamente telematica pochi e semplici documenti.

Link: https://www.studiopergolizzi.it/#sociale



Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin