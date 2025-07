«Ogni anno questo evento fa divertire diverse categorie professionali – commenta il presidente del Tirrenico Santi Cautela – ma è soprattutto l’occasione per dare qualcosa a questa comunità barcellonese da cui siamo partiti anni fa e che oggi è il centro delle nostre iniziative benefiche».

L’ingresso al Caracocci di Barcellona PG è stato gratuito con donazioni libere per il sostegno alle famiglie bisognose di Barcellona. La coppa è stata offerta da FKT Milazzo, il premio miglior giocatore dal ristorante Villa Bacco, il Premio Fair Play da Poke Tiki Fusion Pop, il Miglior Cannoniere Pizzeria Crilù Milazzo.

lo scorso anno l’ambita coppa è finita tra le mani dei deejay. Al posto della Nazionale Ristoranti quest’anno c’era la Nazionale Avvocati per un triangolare della beneficenza come sempre.

La quinta edizione della Partita del Cuore – Trofeo del Tirrenico è stata vinta dagli avvocati. La nazionale forense ha battuto in finale i giornalisti per 3 a 1 dopo aver eliminato i deejay capitanati da Simone Scilipoti . Il deejay barcellonese ha comunque portato a casa il premio miglior giocatore.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.