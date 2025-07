E’ stato presentato a Palazzo d’Amico “Il silenzio dell’acqua” di Antonino Genovese. Un titolo che invita alla riflessione: esprime con sobrietà e forza simbolica il tema del non detto, della memoria sommersa e del dolore silenzioso.

Nelle pagine del libro, la letteratura si fa strumento di consapevolezza, accoglienza e responsabilità civile contro la violenza di genere. La lettura ci conduce in una Sicilia intensa, aspra e bellissima, ma anche segnata da ferite profonde.

È un noir, sì, ma è soprattutto un atto d’amore verso chi vive nel silenzio. Un silenzio che non è pace, ma assenza di ascolto. Un silenzio che pesa, che protegge e allo stesso tempo imprigiona.Il titolo stesso è una dichiarazione poetica: Il silenzio dell’acqua è quello che avvolge le verità sommerse, le storie che non trovano spazio nei notiziari, ma che esistono, resistono e chiedono di essere raccontate. L’acqua, come la parola, può scorrere lieve o travolgere. E questo romanzo è un’onda che scuote.

Nino Genovese, con la sua scrittura elegante e profonda, invita a guardare oltre la superficie, a interrogarci, a non voltare lo sguardo. E lo fa con rispetto, con empatia, con la forza di chi crede che la letteratura possa ancora cambiare qualcosa.



«Vi invito a leggere questo libro – dice Fabiana Bambaci, promotrice della presentazione milazzese – con cuore aperto e mente vigile. Perché rompere il silenzio, oggi, è un atto necessario. E farlo attraverso una storia è forse il modo più umano e potente che abbiamo».

