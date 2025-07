Lo scopo è quello di puntare al benessere vivendo un pomeriggio rigenerante. L’iniziativa

“Sport e Natura” parte dalla palestra milazzese Dream Fitnees Milazzo in collaborazione con l’Area Marina Protetta Capo Milazzo ed è in programma lunedì 14 Luglio a partire dalle 18.

Si tratta di un lezione gratuita di Functional Training Outdoor. Un’esperienza da non perdere visto lo scenario suggestivo in cui si svolgerà l’iniziativa. “Sport e natura”, infatti, è un’accoppiata perfetta per chi ama mantenersi in forma e, allo stesso tempo, stare a contatto con l’ambiente. Passare del tempo in natura, infatti, riduce lo stress, migliora l’umore e favorisce il benessere mentale. È anche un’ottima occasione per socializzare, scoprire nuovi ambienti e godersi la bellezza del mondo che ci circonda.

Per chi volesse partecipare, basta dare la propria adesione scrivendo a dreamfitnessmilazzo@gmail.com

