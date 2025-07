Iscrizioni aperte fino al 15 luglio. Per info Mirko 345 9492332 oppure Alby 371 3453792

Si tratta di un evento che ogni anno richiama giovani, appassionati e squadre amatoriali provenienti da tutta l’hinterland per una due giorni di sport, sole e sano divertimento.

Ritorna a Milazzo uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’estate milazzese: il torneo di beach volley in spiaggia. “ Volley, Music & Sun “, giunto alla sua quarta edizione, si svolgerà sabato 19 e domenica 20 luglio 2025 nella suggestiva Tonnara Beach Club.

Ritorna a Milazzo il “Volley, Music & Sun”, la quarta edizione il 19 e 20 luglio. Ecco come iscriversi

Ritorna a Milazzo il “Volley, Music & Sun”, la quarta edizione il 19 e 20 luglio. Ecco come iscriversi

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.