Milazzo, incendio in una tappezzeria di Santo Pietro. Via Policastrelli chiusa al transito

Prende fuoco un’attività commerciale di via Policastrelli nella frazione milazzese di Santo Pietro. Le fiamme si sono propagate mentre il negozio, una nota tappezzeria della famiglia Italiano, era ancora aperto.

Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per la viabilità.

La via Policastrelli, infatti, è stata chiusa al transito per consentire ai Vigili del Fuoco di operare in sicurezza. Intervenuti subito dopo anche i Carabinieri della Compagnia di Milazzo e un’ambulanza del 118. A quanto pare per una persona è stata colta da malore dopo aver respirato il fumo.

Il fumo nero si è subito sollevato altissimo tanto da essere visibile dal centro cittadino.

Con molta probabilità le fiamme sono state favorite dalla presenza delle stoffe presenti nel magazzino.

In corso gli accertamenti per stabilire in che modo siamo partite le fiamme.

