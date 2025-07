Il consigliere comunale Danilo Ficarra lascia il gruppo “Fare Milazzo” e transita al gruppo misto. La comunicazione è stata fatta oggi in aula.

«La dignità – scrive in una nota stampa – non è barattabile. Con senso di responsabilità e profondo rispetto per i cittadini che mi hanno accordato fiducia, comunico ufficialmente la mia decisione di non proseguire la mia esperienza all’interno del gruppo consiliare “Fare Milazzo”. La scelta è obbligata inquanto in una riunione del direttivo del gruppo mi hanno comunicato la volontà di non proseguire insieme nel percorso avviato ormai più di nove anni orsono per legittime aspirazioni divergenti di alcuni dei componenti del Gruppo».

«Ho preso atto di questa decisione – continua – ed ho tirato le mie conclusioni, ovvuiamente con grande rammarico e con un pizzico di commozione a dire il vero. Dopo oltre quattro anni di attività consiliare, è giunto il momento di tracciare una linea chiara: non esistono ruoli, equilibri o appartenenze che possano giustificare il sacrificio dei propri principi. La politica, se vuole restare credibile, deve saper parlare il linguaggio della coerenza e della trasparenza. La dignità personale e politica non è in vendita, non si negozia, non si piega a logiche che nulla hanno a che vedere con l’interesse collettivo. Ringrazio chi in questo percorso ha condiviso con me battaglie e visioni, pur nella diversità di posizioni. Ma oggi non posso più riconoscermi in un’impostazione che non rispecchia più i valori fondativi con cui avevo deciso di aderire a questo progetto. Esco da “Fare Milazzo” con la schiena dritta, ma non rinuncio a continuare il mio impegno per la città di Milazzo, con indipendenza, onestà e spirito di servizio. Auguro al gruppo consiliare buona fortuna per il proseguo, nella speranza che il dibattito politico possa tornare ad essere luogo di confronto autentico e non di convenienze temporanee».

