Verrà celebrata domenica 13 luglio al Santuario di San Francesco di Paola di Milazzo la “Domenica del Mare“. Alla celebrazione eucaristica, in programma alle 10.15, prenderanno parte le autorità civili e militari della città.

«La “Domenica del Mare” – spiega padre Saverio Cento, superiore del Santuario di San Francesco, cappellano del Porto di Milazzo e assistente della Stella Maris – viene celebrata nella seconda domenica di luglio, è una giornata dedicata alla preghiera e alla riflessione dei marittini, dei pescatori e delle loro famiglie. Ma anche per coloro che li assistono come i cappellani e i volontari della Stella Maris. E’ un’occasione per ricordare il loro prezioso lavoro e per riflettere sull’importanza del mare come risorsa del mare come risorsa».

