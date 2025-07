L’anno scolastico dell’istituto “Leonardo da Vinci” di Milazzo, guidato dalla dirigente Stefania Scolaro, si è concluso con ventinove studenti diplomati con 100 e lode e venticinque con 100, a testimonianza di un percorso formativo di eccellenza.

E tra i 100 e lode c’è Alessia Giunta, tirocinante e collaboratrice di Oggi Milazzo. Alessia, lo scorso primo luglio, ha sostenuto un brillantissimo esame conquistando l’attenzione della commissione e i loro complimenti.

«Sono risultati – precisa la preside Scolaro – che pongono l’istituto tra le realtà scolastiche più virtuose del territorio, capace di formare giovani preparati, motivati e pronti ad affrontare con determinazione le sfide del futuro. Eccellenze che emergono in tutti gli indirizzi della scuola. Dalla sezione Nautico alla Grafica».

Intanto mercoledì 9 luglio, alle 11, in aula Magna è in programma la consegna dei diplomi agli studenti dell’indirizzo Trasporti e Logistica “Conduzione del Mezzo Navale”, “Conduzione di Impianti ed Apparati Marittimi”, Logistica

ECCO I NOMI dei 100 e LODE:

Alessia Giunta 5 C GRAF, Mariel Di Giovanni 5 AFM, Chiara Dipaola 5 AFM, Anthony D’Angelo 5 A, Vanessa Milici 5 B TUR, Maria Aurora Saporita 5 B TUR, Klarisa Shabaj 5 B TUR, Sofia Tesoriero 5 B TUR, Simon Vaccarino 5 B TUR, Anna Maria Dolcezza 5 C TUR, Saida Sfar 5 CAT, Cambria Stefano 5 B GRAF, Claudia Visalli 5 B GRAF, Roberta Maddalena Bitto 5 C GRAF, Martina De Mariano 5 C GRAF, Aurora Impalà 5 C GRAF, Vincenza Maiorana 5 C GRAF, Aurora Ravidà 5 C GRAF, Giacomo Aliberti 5 A TL, Manuel PioAmante 5 A TL, Giuliarosaria Merlino 5 A TL, Jacopo Puglisi 5 A TL, Gabriele Torre 5 A TL, Antonino Grosso 5 B TL, Francesca Pirrone 5 C TL, Michele Alfano 5 A INF, Alessandro Pino 5 A INF, Davide Spoto 5 A INF, Daniele Trio 5 A INF.

ECCO I NOMI dei 100:

Domenico Pio Di Meo 5 AFM, Alessio Torre 5 AFM, Chiara Rosa Serra 5 A TUR,

Alessia Dreshaj 5 B TUR, Anna Foti 5 B TUR, Giada Galeani 5 B TUR, Roxana Trifirò 5 B TUR, Rosa Ilaria Aricò 5 C TUR, Angela Giorgianni 5 C TUR, Caterina Giunta Maria 5 C TUR, Alberto Aricò 5 A GRAF, Erika Bella 5 A GRAF, Sonia Vitanza Lima 5 A GRAF, Caterina Puglisi 5 B GRAF, Rosa Trovato 5 B GRAF, Simona Repici 5 C GRAF, Fiorino La Vecchia 5 A TL, Ettore Miano 5 A TL, Karol Panzera 5 A TL, Melissa Zito 5 A TL, Antonio Cavallaro 5 B TL, Francesco Siligato 5 B TL, Salvatore Campo 5 C TL, Giovanni Cianciafara 5 A INF, Andrea Rizzo 5 A INF.



