Le iscrizioni sono aperte, e il numero di squadre sarà limitato. Tutti i partecipanti riceveranno il kit ufficiale del torneo e avranno accesso a un evento strutturato, con arbitri qualificati, musica, intrattenimento e premi in palio.

La location scelta rappresenta uno dei luoghi simbolo dell’estate milazzese: vista mare, atmosfera vibrante, le partite in programma nel pomeriggio e in serata.

Ma c’è di più: “7.33 BK” è Tappa Classic del circuito nazionale LB3, la lega che riunisce i più importanti tornei di basket 3 contro 3 in Italia, garantendo spettacolo, qualità organizzativa e la possibilità di accumulare punti validi per le classifiche nazionali.

Organizzato dalla Svincolati Milazzo in collaborazione con il gruppo All-In e con il patrocinio del Comune di Milazzo, vede i giovani Michael Scredi, Peppe Giambó, Samuele Crisafulli e Dario Nostro impegnati a 360 gradi per la migliore riuscita dell’evento.

Milazzo si prepara a vivere quattro giorni all’insegna del basket, dello sport e dell’aggregazione con l’arrivo del torneo “7.33 BK” , che andrà in scena dal 10 al 13 luglio 2025 nella splendida cornice del lungomare Garibaldi.

Basket a Milazzo, al via in Marina Garibaldi il torneo “7.33 BK”. Organizzato dalla Svincolati Milazzo

Basket a Milazzo, al via in Marina Garibaldi il torneo “7.33 BK”. Organizzato dalla Svincolati Milazzo

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.