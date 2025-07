Si è svolto nella suggestiva cornice del Duomo Antico del Castello di Milazzo, la manifestazione “The Best Coach”, organizzata dall’Aiac Messina presieduta da Santino Bellinvia.

Il premio nasce per attribuire riconoscimenti agli allenatori, dal settore giovanile fino al calcio femminile passando dal calcio a 5 e l’intero mondo del calcio dilettantistico, che durante l’anno calcistico si sono distinti per i successi ottenuti o per particolari meriti. Un’edizione molto partecipata e ricca di premiati quella di quest’anno che ha visto come ospite d’onore Fabio Caserta, allenatore professionista ed ex calciatore: Caserta è stato allenatore del Catanzaro nella stagione 2024/2025 dove ha disputato i playoff di serie B e ora guiderà il Bari.

Caserta ha dato un prezioso contributo parlando della sua esperienza da calciatore prima e da allenatore poi, rispondendo alle domande rivolte dal pubblico attento epartecipe.

Presenti inoltre Antonio Nicosia, assessore allo sport Comune di Milazzo, Leon Zingales, provveditore agli studi di Messina, Roberto Bellomo, presidente regionale Aiac, Giuseppe Molino, delegato delegazione distrettuale Barcellona Pozzo di Gotto, Leonardo La Cava, delegazione provinciale Messina.

Numerosi i mister premiati durante la manifestazione condotta da Fabio Todaro, a partire dai vincitori del girone di Eccellenza, Promozione, Prima categoria fino alla terza, i vincenti deiplay off e dei campionati del settore giovanile.

Oltre ai premi conferiti agli allenatori vincenti, l’Aiac ha consegnato 4 premi speciali: a Enzo Famulari, premio Fair Play “Giuseppe Geraci”; a Pippo Gitto, premio alla carriera sett.giovanile; a Felice Miceli, premio alla carriera Prime squadre a Mark Catalfamo per la vicinanza dimostrata all’Aiac.

Durante la manifestazione è stato inoltre presentato il direttivo Aiac in carica fino al 2028.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin