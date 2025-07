Per la prima volta nella storia delle Isole Eolie, arriva il Pride. Un evento inedito per l’arcipelago, che pone al centro la visibilità delle soggettività LGBTQIA+, il riconoscimento dei diritti civili e la costruzione di una cultura dell’ascolto, dell’inclusione e del rispetto.

L’appuntamento è sabato 12 luglio, alle 18.30, in Piazza del Mercato a Lipari (accanto alle Poste). Il corteo attraverserà Corso Vittorio Emanuele, Via 24 Maggio e Via Umberto Primo, per poi fare ritorno nella piazza iniziale. Nel corso dell’evento si alterneranno voci, testimonianze e performance artistiche.

Durante la manifestazione sono previsti diversi interventi. La psicologa e attivista Laura Sebastio di Sat-Pink Verona e Padova affronterà il tema dell’omo/lesbo/bi/transfobia, mentre l’antropologo sociale Gianmaria Lenti farà una riflessione su identità, territorio e migrazioni. Interverranno anche la dottoressa Giusy La Fauci, esperta in igiene e sanità pubblica, l’educatrice sessuale e imprenditrice di MySexCareFrancesca Deidda e l’attivista Chiara Brizzi, delle Mamme Di Valentino, con un contributo dedicato alle famiglie arcobaleno.

Ampio spazio sarà dato anche alla musica e alle performance. Il cantautore eoliano Andrea Licciardo interpreterà alcuni dei suoi brani più amati dal pubblico. Grace Galanti, dj e music selector, porterà la sua duplice essenza sonora: quella pop, commerciale disco e quella più house-electro-dance. VICK, un artista musicale in ascesa che fonde sonorità elettroniche, indie e alternative, sarà accompagnato da chitarra e cajón. Albert Mud, cantante e chitarrista dei The Whistling Heads, proporrà una selezione di musica dance elettronica e trip hop. Durante la serata si esibirà inoltre il performer El Fuego de Jerà, con un coloratissimo spettacolo a LED di trasformismo, danza e giocoleria.

Promosso dal Magazzino di Mutuo Soccorso Eolie APS (ARCI), in collaborazione con La Fucina di Efesto, ViviVulcano Pro Loco, Scuola in Mezzo al Mare di Stromboli e Amaneï Salina e con il sostegno di Arcigay Messina, EOLIE PRIDE nasce dall’impegno congiunto di volontariə, associazioni e cittadinə dell’arcipelago. La realizzazione di questi eventi è stata possibile grazie al contributo di numerose attività commerciali e realtà locali che hanno sposato l’iniziativa, oltre al sostegno di una campagna di raccolta fondi che ha coinvolto persone da tutto il territorio nazionale. I Comuni dell’arcipelago, Lipari, Santa Marina Salina, Malfa e Leni, hanno scelto di sostenere l’iniziativa attraverso il riconoscimento simbolico del patrocinio gratuito.

«Siamo profondamente gratə – si legge in un comunicato stampa – per il modo in cui il primo EOLIE PRIDE sia stato accolto: con entusiasmo, solidarietà e partecipazione da parte di moltissime persone. Purtroppo le diffamazioni, gli attacchi e gli insulti ricevuti in questi giorni confermano quanto sia urgente e necessario un evento come questo” afferma l’organizzazione. “Il Pride non è contro nessuno: è per tuttə. Per chi crede nella libertà, nel rispetto reciproco, nella possibilità di vivere ed esprimersi senza paura. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: residenti, turisti, giovani e famiglie per immaginare insieme un arcipelago più consapevole, accogliente e libero. Perchi ha voglia di cambiare le cose. Per chi sceglie l’ascolto invece del pregiudizio».

La manifestazione del 12 Luglio di Lipari è il cuore di un percorso più ampio, iniziato con eventi di avvicinamento in altre isole dell’arcipelago e destinato a proseguire con nuove iniziative di sensibilizzazione, dialogo e costruzione di spazi sicuri e inclusivi. La sua forza è nell’intersezionalità: non si parla solo di diritti LGBTQIA+, ma anche di giustizia sociale, salute ed educazione pubblica, diritti delle donne, autodeterminazione dei corpi e dei popoli, migrazioni, razzismo e difesa ecologica del territorio.

