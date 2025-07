Il Giudice del Tribunale di Barcellona accogliendo la richiesta dell’avvocato Gaetano Pino ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste.

Nel giudizio, tuttavia, il difensore ha dimostrato che la sostanza stupefacente non poteva essere direttamente ricondotta al possesso del titolare del negozio considerato che vi erano altri dipendenti e che comunque la custodia poteva essere anche finalizzata all’uso personale.

Era accusato di utilizzare la propria attività commerciale ubicata al centro di Milazzo per celare i propri traffici illeciti relativi al traffico di sostanze stupefacenti.

Droga in un’attività commerciale del centro cittadino di Milazzo. Negoziante assolto

Droga in un’attività commerciale del centro cittadino di Milazzo. Negoziante assolto

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.