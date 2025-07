Salvatore Costantino è il nuovo direttore generale della SS Milazzo. Si tratta di un ritorno per il dirigente, che ha ricoperto il ruolo di presidente del sodalizio mamertino per quattro stagioni consecutive. Costantino, infatti, ha guidato per la prima volta il Città di Milazzo nell’annata 2013/2014, trascorsa nel campionato di Promozione. Un incarico che il dirigente ha assunto dopo aver trascorso due anni alla guida del Sacro Cuore, club dove ha cominciato il proprio percorso dirigenziale.

«Desidero – commenta Costantino – ringraziare la società per la nomina. Sono onorato della fiducia che mi è stata data. Il mio primo sentimento è senza dubbio il senso di responsabilità, accompagnato da una certa emozione. Lo spirito di servizio mi guiderà per dare al Milazzo, ai calciatori, ai tifosi e a tutti i membri di questa comunità ogni energia e ogni competenza per ottenere i migliori risultati possibili, sia dentro che fuori dal campo. Il viaggio di tutti noi continua con una nuova tappa molto stimolante, serve il supporto di tutti, uniti verso un’unica direzione».

Nominato anche il nuovo allenatore della prima squadra. Si tratta di Gaetano Catalano, un ritorno per il tecnico che vanta una lunga esperienza in rossoblu tanto da calciatore quanto da allenatore. Catalano infatti arrivò nel 1989 al Milazzo, indossando la casacca mamertina fino al 1998 e ricoprendo anche il ruolo di capitano. L’ex difensore tornò nel 2001, rimanendo in rossoblu fino al 2004 e raggiungendo la quota delle 12 stagioni al Milazzo.

«Per me – precisa – è un piacere tornare a Milazzo, dove ho trascorso anni belli e intensi da calciatore e dove ho iniziato la mia carriera di allenatore. Conosco bene la piazza, so che affronteremo un campionato difficile e molto competitivo. Ma quest’anno abbiamo un obiettivo importante, quello di mantenere una categoria del calibro della Serie D. Per farlo c’è bisogno di tutti: dalla società al direttore passando per lo staff, i calciatori e soprattutto i tifosi. Milazzo ha un pubblico fantastico che vive di calcio. Sono sicuro che con l’aiuto di ogni componente potremo toglierci delle soddisfazioni».

