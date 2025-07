Saranno tredici i cori presenti alla IX edizione del Festival corale internazionale “Incanto Mediterraneo” promosso dall’associazione corale “Cantica Nova” che si terrà dal 6 al 12 luglio al Castello.

Ad esibirsi gruppi provenienti da Polonia, Spagna, Slovacchia e Italia.

Il programma della rassegna, patrocinata dal Comune e dall’Area Marina Protetta, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sala giunta di Palazzo dell’Aquila, alla quale hanno partecipato il sindaco Pippo Midili e il direttore artistico Francesco Saverio Messina.

«Il Festival – ha detto Messina – è un’occasione straordinaria di scambi culturali, integrazione, crescita per noi organizzatori e per la Città. Mai, come in questo momento, si percepisce la forza culturale di manifestazioni come questa, occasione di Canto, Pace e Fraternità tra i popoli. E in questa edizione ogni serata sarà dedicata un momento di riflessione sulla pace».



Il sindaco Midili ha invece sottolineato la valenza dell’iniziativa che ormai si è consolidata rappresentando – ha detto – uno straordinario veicolo promozionale per la città di Milazzo, non solo per le presenze turistiche assicurate dai partecipanti (ben 450 i cantori presenti quest’anno in città) ma anche per la possibilità di far conoscere le straordinarie potenzialità turistiche della città e le bellezze culturali e naturali del territorio.

La manifestazione sarà strutturata in quattro serate che saranno presentate da Arianna Torre e Deborah Kay e non avrà, per scelta dei gruppi partecipanti, carattere competitivo.

Tutte le serate avranno inizio alle 21.30 con ingresso gratuito.

Gli ospiti di questa edizione saranno il “Kairos Clariquartet”, un quartetto di clarinetti di Messina che si esibirà martedì 8 e i “SeiOttavi”, famoso gruppo vocale di Palermo sul palco nella serata conclusiva di sabato 12.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin