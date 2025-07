E adesso tutti avranno la foto con la scritta Milazzo da pubblicare sui social. L’installazione è stata sistemata stamattina da una ditta (Antonio Micale) di San Pier Niceto e donata all’amministrazione comunale.

«Ho sempre lavorato a Milazzo, amo la città ed ho voluto donare questa installazione in segno di riconoscenza» – ha detto l’imprenditore.

L’opera non è ultimata in quanto occorrerà procedere alla sistemazione del verde per renderla ancora più gradevole. Chi si è fermato per scattare una foto o farsi un selfie ha già comunque apprezzato quello che è tipico di molte città e che a Milazzo effettivamente mancava.

