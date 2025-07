Il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Sidoti ha accolto la richiesta del legale della famiglia Salvo De Pasquale che fin dal primo giorno ha seguito la vicenda.

Un lieto fine per una storia che ha commosso molti milazzesi. Il cane, infatti, era stato sequestrato e trasferito in un canile di Messina su disposizione del Tribunale di Barcellona dopo una denuncia di alcuni vicini di casa della famiglia proprietaria del cane, residente a Ponente, che lamentava il continuo abbaiare a tutte le ore del giorno e della notte.

