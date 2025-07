Mariarosaria Cusumano sarà il nuovo presidente della Fidapa BPW sezione di Milazzo, per il biennio 2025-2027. Dal 1 ottobre Angelica Furnari passerà il testimone all’avvocato milazzese

Il nuovo Comitato di Presidenza eletto lo scorso 19 giugno alla presenza della presidente distretto Sicilia, Letizia Bonanno, è così composto: past president Angelica Furnari, presidente Mariarosaria Cusumano, vice presidente Patrizia Sofia, segretaria Carmen Sottile, tesoriera Simona Munafò.



«Desidero ringraziare sentitamente – precisa Maria Rosaria Cusumano – tutte le socie per la fiducia e l’onore di cui sono stata investita. Sono profondamente grata per questa nomina e consapevole della responsabilità che comporta. Assumere la presidenza della sezione FIDAPA di Milazzo è un privilegio e un impegno che affronterò con dedizione e passione, continuando il lavoro di Angelica Furnari insieme a tutte le socie per continuare a costruire un futuro in cui il contributo femminile sia sempre più riconosciuto e valorizzato».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin