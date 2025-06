E’ stata inaugurata ieri sera dal sindaco Pippo Midili, al termine della processione della statua di San Giovanni, piazza San Giovanni realizzata dall’Amministrazione nel quartiere omonimo.

Alla cerimonia sono intervenuti assessori e consiglieri comunali. Dopo la benedizione impartita da padre Dario Mostaccio, un breve intervento del primo cittadino che si è detto «soddisfatto di aver portato a compimento anche questo impegno assunto con i residenti. Un luogo di incontro importante per tutti gli abitanti del quartiere realizzato cosi come promesso. Mantenere gli impegni avvicina la gente alla buona politica. Nelle prossime settimane saranno installati altri giochi per bambini».

La piazza sorge in uno spazio recuperato di fronte al supermercato adiacente alla scuola elementare Trimboli dove è stata realizzata anche un’area inclusiva per il gioco e l’aggregazione sociale in ambito urbano. Sono state create aree di gioco per bambini con gomma colata antitrauma, elastica, drenante, anti-scivolo e ignifuga con giochi che rispettano tutti gli standard di sicurezza in modo che siano sicuri ed inclusivi per tutti i bambini, valorizzandone, altresì, l’integrazione sociale.

L’opera è stata realizzata dall’amministrazione comunale con fondi extra-bilancio reperiti dallo Stato nell’ambito del Fondo di sviluppo e coesione per le infrastrutture sociali per l’importo di 53 mila euro.

