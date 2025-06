Passaggio di testimone in casa MCL. A conclusione del consiglio provinciale, ospitato ieri pomeriggio alla parrocchia Sacra Famiglia del villaggio Cep, il presidente uscente Fortunato a Romano ha lasciato la guida del Movimento Cristiano Lavoratori a Gaetano Lamberto, 53 anni, odontotecnico.

«Il mio impegno nel MCL continua – ha spiegato Romano-, la nuova presidenza è adesso nelle mani di un gruppo di giovani che con passione e competenza proseguiranno la testimonianza del Movimento nella Chiesa e a difesa della democrazia e del mondo del lavoro».

«Sentiamo l’esigenza di continuare a guardare al cuore dei problemi, alle tante questioni ancora aperte che alimentano il dibattito in città e provincia» le prime considerazioni da presidente di Gaetano Lamberto.

«Ci ritroviamo a vivere in un territorio ferito dallo spopolamento continuo, soprattutto di giovani. Un territorio in preda a un disagio sociale crescente che colpisce anche gli adolescenti e mette a dura prova la tenuta delle famiglie – ha sottolineato -. Continueremo ad essere presenti e ci impegneremo per garantire sicurezza, stabilità, dignità ai lavoratori di tutti i comparti, nel pubblico come nel privato».

Tra le direttrici della sua azione «fari puntati sulle condizioni in cui versa la sanità pubblica in Sicilia e soprattutto nel territorio provinciale. Con la sede provinciale MCL e i nostri Circoli impegnati nelle singole realtà locali, continueremo a evidenziare tutte le criticità che peggiorano le condizioni di vita dei cittadini».

La mancanza di formazione etica, morale, culturale e ideologica che «consente alle giovani generazioni di affacciarsi al mondo dell’impegno sociale e politico – prosegue-. La quasi totale assenza di attività formativa dei partiti politici consegna agli enti del Terzo Settore, come l’MCL, il compito di riempire importanti vuoti e provare a mitigare l’impoverimento sociale crescente. Ai giovani è necessario suggerire idee, metodi e indirizzi: è questo il senso della proficua collaborazione tra MCL, Fondazione Èbbene e le cooperative che gravitano intorno all’organizzazione».

Il neo presidente ha quindi parlato di prospettive future, «il nostro Movimento ha sempre creduto nelle potenzialità del Ponte sullo Stretto, quale concreta opportunità di riscatto per tutto il territorio meridionale, grazie ai riflessi positivi che il collegamento stabile porterà sotto il profilo mediatico e turistico» ha concluso pronto a condurre il MCL per i prossimi anni che saranno pieni di nuove sfide e opportunità.

In collegamento da remoto hanno partecipato ai lavori Alfonso Luzzi e Giorgio D’Antoni rispettivamente presidente nazionale e regionale Mcl. A conclusione dei lavori del Consiglio Provinciale Mcl sono stati eletti i componenti del nuovo Comitato Esecutivo.

Chi è il nuovo presidente?

Gaetano Lamberto, 53 anni odontotecnico, milita da anni all’interno del Movimento Cristiano Lavoratori.

Dal 1996 al 2007 ha presieduto il Circolo Castelnuovo di Villafranca Tirrena.

Dal 1997 al 2001 ha ricoperto l’incarico di Delegato provinciale dei Giovani MCL, per poi passare al ruolo di Segretario provinciale di MCL Messina, fino al 2004.

Dal 2019 ad oggi ha ricoperto gli incarichi di Vicepresidente provinciale e regionale MCL.

Sposato, con due figli, dal 2007 ha anche avviato un percorso politico-amministrativo nel Comune di Villafranca Tirrena, ricoprendo le cariche di consigliere comunale, presidente del Consiglio Comunale (dal 2017 al 2022) e, per un breve periodo (dal 2022 al 2024), assessore.

Elezione Esecutivo Provinciale MCL – Messina

Gaetano Lamberto (Presidente);

Elisa Furnari (Vicepresidente con delega al Welfare);

Letterio Zaffino (Vicepresidente con delega alle Attività Politiche);

Ninni Romano (Vicepresidente con delega al coordinamento dei Circoli);

Gaetano Drago (Segretario);

Antonella Romeo (Amministratore);

Giuseppe Bottaro (Responsabile Ufficio Studi e Formazione);

Francesco De Leo (Presidente Patronato SIAS);

Gabriele Prestipino Giarritta (Responsabile CAF);

Salvatore Nolasco (Assistente Ecclesiastico MCL);

Giorgia Farinella (Delegato Giovani MCL);

Nino Faraci (Delegato Diocesi di Patti);

Nicola Di Pietro (Responsabile Patronato SIAS);

Maurizio Ambrogio (Responsabile Federala);

Carmen Saccà (Coordinatrice Progetti Sociali);

Manuela Romeo (Responsabile contrasto alle Povertà Alimentari);

Marilisa Romeo (Coordinatrice operatori Servizio Civile);

Elisa Papa (Responsabile della prima Comunità Energetica promossa da MCL);

Adele Consentino (adempimenti R.U.N.T.S.);

Domenico Baldaro (Politiche Attive del Lavoro);

Milena Zaffino (Scuola);

Giovanni Cama (Forum delle Associazioni Familiari);

Nicola Papa (Consiglio Nazionale MCL);

Fortunato Romano (Consiglio Nazionale MCL);

Francesco Velardi (Consiglio Nazionale MCL).

Completa l’Esecutivo allargato un Coordinamento Enti Locali composto da:

Pietro Caliri (Coordinatore), Placido Salvo (già Consigliere Comunale di Patti), Santi Saraò (Consigliere Comunale di Milazzo), Marco Crisafulli (Assessore Comunale di Oliveri), Giovanni Scibilia (Consigliere Comunale di Spadafora), Antonio Mento (Consigliere Comunale Torregrotta).

