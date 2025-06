Un gruppo di associazioni, organizzazioni e abitanti della Valle del Mela, dando seguito alle iniziative organizzate nelle ultime settimane, ha indetto un corteo in solidarietà con il popolo palestinese che si terrà il 5 luglio a Milazzo.

L’obiettivo della manifestazione – che partirà alle 19 da piazza Roma – è mandare un messaggio chiaro anche da questo territorio. Chiedere alle amministrazioni e ai consigli comunali locali di prendere posizione, contribuire all’aumento della pressione internazionale verso lo Stato di Israele, affinché si arrestino i crimini contro l’umanità che compie da ormai troppi decenni.

Occorre che le stesse istituzioni locali esigano dal Governo nazionale un immediato cessate il fuoco, per una pace giusta, per la fine dell’occupazione di Gaza e della Cisgiordania e per la cessazione di tutte le politiche di apartheid a danno del popolo Palestinese.

«Non possiamo più rimanere in silenzio ed essere complici di quanto sta accadendo a Gaza e nei territori occupati da Israele in Cisgiordania – riporta l’appello diffuso dai promotori che invitano alla partecipazione tutti gli abitanti della Valle del Mela, le associazioni e i rappresentanti istituzionali del territorio – Il sistematico massacro di uomini, donne e bambini, la distruzione di case, ospedali e scuole, il blocco degli aiuti umanitari e le conseguenti epidemie e carestie, riportano alla memoria di ciascuno di noi i peggiori orrori della storia. Gli Stati occidentali, compreso quello italiano, sono complici dei crimini dello Stato di Israele, poiché offrono copertura politica, appoggio morale e assicurano un costante rifornimento di armi e munizioni. E allora tocca ai popoli fare la propria parte».

