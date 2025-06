L’Istituto Comprensivo Secondo di Milazzo celebra la conclusione dell’anno scolastico con un prestigioso riconoscimento che ha portato i suoi giovani talenti fino a Firenze, nella magnifica cornice di Palazzo Medici Riccardi. Un’esperienza indimenticabile culminata nella premiazione del Concorso Letterario Internazionale – Accademia Tiberina, in collaborazione con l’Università Unimarconi.

Al centro di questo trionfo, l’alunna Sofia Irato della classe II A del plesso Garibaldi, che si è aggiudicata il primo posto con la sua toccante poesia “Un Sogno di pace”. La premiazione, un momento di grande emozione, si è svolta nella suggestiva Sala degli Specchi di Palazzo Medici Riccardi, un luogo intriso di storia e arte che ha amplificato il significato di questo importante traguardo. L’onore di consegnare il premio è stato affidato all’attore Patrizio Pelizzi, rendendo l’evento ancora più speciale per la giovane vincitrice.

Ma non è tutto. Sofia Irato e la compagna Vittoria Napoli, autrice della poesia “Quando sogno la pace”, hanno ricevuto un attestato di diritto dell’editore dell’Accademia Tiberina per la pubblicazione gratuita di un libro, un’opportunità straordinaria che aprirà loro le porte del mondo editoriale.

Il successo dell’I.C. Secondo è stato completato dal secondo posto di Viola Puglisi con la poesia “Lasciamoci in Pace” e dal terzo posto di Maddalena La Malfa con la poesia “Il cuore impigliato”.

Tutte le poesie premiate hanno affrontato il tema della pace, dimostrando sensibilità e profondità da parte delle giovani autrici.

La scelta di Palazzo Medici Riccardi come sede della cerimonia di premiazione non è stata casuale, ma ha aggiunto un ulteriore strato di prestigio e significato all’evento. Questo edificio storico, capolavoro dell’architettura rinascimentale fiorentina, fu la residenza della potente famiglia Medici e ha ospitato nei secoli figure di spicco dell’arte, della cultura e della politica.

Le sue sale affrescate, e in particolare la Sala degli Specchi, offrono uno scenario di inestimabile valore artistico e culturale. Essere premiati in un luogo così emblematico significa non solo ricevere un riconoscimento per il proprio talento, ma anche essere idealmente accolti in un contesto di eccellenza che ha nutrito la creatività e il sapere per secoli. Per le giovani poetesse del plesso Garibaldi dell’I.C. Secondo, questa esperienza ha rappresentato un’immersione nella bellezza e nella storia, un incentivo a perseguire con passione il proprio percorso artistico e intellettuale. La risonanza di un luogo come Palazzo Medici Riccardi eleva il premio, conferendogli un’aura di solennità e importanza che ne rafforza il valore agli occhi dei partecipanti e della comunità.

Alla cerimonia hanno partecipato la dirigente scolastica Alma Legrottaglie, la professoressa Antonietta Micali, presidente del Premio, e Franco Antonio Pinardi, Rettore dell’Accademia Tiberina. Quest’ultimo, sulla scia luminosa del fondatore Gioacchino Belli, continua a coltivare il sapere come dono e la cultura come bene comune, valori che sono stati splendidamente incarnati in questa memorabile giornata fiorentina.

