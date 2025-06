Midili ha accolto con soddisfazione la disponibilità del partito di Lupi, evidenziando che già a livello nazionale e regionale è componente attiva della coalizione di centrodestra, dicendosi convinto che la sinergia potrà portare ulteriori proposte per migliorare sempre di più Milazzo.

Nania ha sottolineato il positivo lavoro svolto dall’attuale amministrazione per la crescita di Milazzo e ha detto che il partito o intende dare «un contributo concreto alla vita politica e sociale della città. In tal senso siamo pronti ad avviare una programmazione seria e responsabile che mi auguro venga accolta dall’Amministrazione».

