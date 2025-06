Tre blocchi di cemento che ostruiscono il passaggio delle auto nella strada in terra battuta che passa davanti un noto lido milazzese della riviera di Ponente. Con molta probabilità posizionati nella notte.

La scoperta, dopo una segnalazione, è stata fatta stamattina dalla Polizia Locale. Sul posto anche la Guardia Costiera.

Una scena che si ripete. Già in passato i blocchi in cemento erano stati collocati nella stessa posizione. All’epoca vennero diffidati i proprietari dello stabilimento balneare.

Ultimamente, però, non sono mancati i reclami dei residenti. Protestano e chiedono soluzioni per non avere la polvere dentro casa per i tre mesi della stagione estiva.

