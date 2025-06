Si svolgerà domenica 29 giugno la seconda processione di San Giovanni Battista che vedrà stavolta la Sacra Effige lasciare la Parrocchia del Sacro Cuore, uscita ore 19, per poi dopo un percorso nel quartiere di San Giovanni rientrare nella propria Chiesa.

E dopo la tanto seguita prima processione del 24 giugno, cresce l’attesa tra i fedeli per questo nuovo appuntamento.

A chiudere i festeggiamenti i fuochi pirotecnici curati dalla ditta Tumore.

Ecco l’itinerario studiato da Padre Dario Mostaccio per la processione:

Uscita dalla Parrocchia del Sacro Cuore (ore 19),via Col.Magistri ,viale Sicilia, via Maio Mariano, via Orsa Maggiore, via Spiaggia di ponente via Giacomo Matteotti, via Orsa Maggiore, piazza San Giovanni e rientro in chiesa.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin