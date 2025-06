La gara per la piscina comunale di via Nino Romano di Milazzo è stata pubblicata con scadenza 28 agosto alle 12. Si tratta di un accordo tra un’entità pubblica e un soggetto privato, in cui il privato si assume il rischio e la responsabilità della realizzazione e gestione dell’opera, ottenendo il rimborso del suo investimento attraverso i ricavi derivanti dall’utilizzo dell’opera stessa e abbattimento del canone. Quindi nessuna spesa per il Comune di Milazzo e nessun introito di canone. E puntuale arriva il plauso del Movimento Sportivi MIlazzesi e del presidente Gianluca Venuti.



LA LETTERA. «Per troppo tempo la città di Milazzo ha vissuto una lunga stagione di disattenzione nei confronti delle infrastrutture sportive, trascurando opportunità importanti e rinunciando a partecipare a bandi pubblici di rilievo nazionale e regionale perché pochi hanno avuto la lungimiranza di dedicare del tempo alle progettualità. Un vuoto che ha penalizzato generazioni di giovani sportivi, privati di spazi adeguati dove poter crescere e condividendone i valori dello sport e le opportunità di carriera. Da qualche tempo, con soddisfazione, il MOVIMENTO SPORTIVI MILAZZESI registra un cambio di passo significativo. «L’attuale amministrazione comunale – precisa il presidente Gianluca Venuti – insieme alla dirigenza tecnica, ha saputo invertire la rotta, avviando un percorso concreto di riqualificazione e progettazione, fondato sulla partecipazione attiva a bandi e strumenti di finanziamento pubblico. E’ di oggi il bando per la piscina comunale e di qualche giorno fa la notizia della riqualificazione dell’ex mattatoio di via Regis.

Quest’ultimo dovrebbe essere trasformato in impianto sportivo polivalente. Un processo che, pur dovendo recuperare anni di colpevole inerzia, segna finalmente un ritorno alla centralità dello sport nella vita cittadina. Questo risultato non è casuale. Certamente , tra l’altro, l’impegno costante e determinato che MOVIMENTO SPORTIVI MILAZZESI porta avanti da oltre un decennio rappresenta una delle principali ragioni del cambio di passo.Abbiamo promosso la cultura dello sport come leva educativa e sociale, chiedendo con forza che essa trovasse spazio nell’agenda politica locale.

Abbiamo coinvolto cittadini, associazioni, tecnici e giovani, costruendo una rete di confronto e proposta che oggi inizia a dare i suoi frutti ed ora tocca alla piscina comunale per aggiungere quel tassello impiantistico strategico che dia ulteriore respiro impiantistico alla città».

«Siamo consapevoli – conclude Venuti – che molto resta da fare, ma riconosciamo con chiarezza l’impegno politico profuso rivolto a colmare il gap pluridecennale. Certamente continueremo a vigilare, proporre e collaborare, affinché Milazzo possa finalmente disporre di strutture adeguate, inclusive e moderne, capaci di rispondere alle esigenze di tutte le discipline sportive e di ogni fascia d’età. Oggi lo facciamo con uno spirito diverso, certi che la tematica sportiva sia oramai parte centrale dell’agenda politica cittadina».

