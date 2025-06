Secondo appuntamento per il “MilazzoCultFestival”. Domani, venerdì 27 giugno, la rassegna culturale mamertina, giunta alla quarta edizione, ha in programma all’ Atrio del Carmine, alle 19, l’incontro con Marino Bartoletti, giornalista, conduttore televisivo, autore televisivo e scrittore .

L’autore del libro “Il Festival degli Dei” dialogherà con il procuratore Emanuele Crescenti.

LA TRAMA. Domenico Modugno, Mia Martini, e tante altre grandi voci della musica italiana insieme per una paradisiaca edizione del Festival di Sanremo. Un evento così non si era mai visto: né si sarebbe più visto per l’Eternità. Il Grande Vecchio (alias Enzo Ferrari) aveva sempre avuto una passione per la musica, ma nessuno avrebbe immaginato che potesse ideare uno spettacolo del genere. Ed ecco allora la versione paradisiaca del Festival di Sanremo, con tutte le leggende che vi avevano preso parte e che ora erano nel Luogo: da Mia Martini a Domenico Modugno, da Gabriella Ferri a Mino Reitano, da Umberto Bindi a Ivan Graziani, da Lucio Dalla a Rino Gaetano, da Little Tony a Giorgio Gaber, da Milva a Sergio Endrigo, da Giuni Russo a Enzo Jannacci, da Mango a Claudio Villa, da Pierangelo Bertoli a Toto Cutugno a tanti tanti altri. Chi avrebbe vinto il Festival degli dei?

Fuori dalla porta sentì cantare. Con quella voce rimasta intatta poteva essere soltanto Mimì. Lei, ormai abituata a ogni sorpresa in quel Paradiso che l’aveva accolta, rimase impalata sulla porta, limitandosi ad appoggiarsi le mani sulla faccia in segno di incredulità. «Tu hai già incontrato il Grande Vecchio e hai toccato con mano la sua voglia di ritrovare o anche di conoscere tanti personaggi che sono nel Luogo. Stavolta gli è venuta un’idea ancora più impegnativa: vuole addirittura organizzare un Festival degli dei fra i cantanti qui presenti. E una tale manifestazione non può certo fare a meno di Mia Martini»

La presentazione del libro di Marino Bartoletti è il secondo appuntamento di “MilazzoCultFestival”. La scorsa settimana la rassegna culturale ha ospitato Camilla Costanzo che ha dialogato con Lino Morgante.

L’ingresso agli eventi è libero.

