Colorazione verde delle acque del mar di Ponente, anche l’Arpa conferma l’assenza di qualsiasi anomalia. L’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, con una nota della direttrice dell’area mare, Anna Maria Abita, evidenzia che le analisi al microscopio eseguite su campionamento effettuati

«non hanno evidenziato alcun fenomeno anomalo attribuibile ad un bloom. Le specie fitoplanctoniche riscontrate – si legge – risultano riconducibili alla composizione tipica di un ecosistema in condizioni normali, di conseguenza, in queste condizioni, non si evidenziano elementi che giustifichino un potenziale rischio o particolari allarmismi per la salute pubblica».

La comunicazione è stata inviata al Comune di Milazzo, all’Asp di Messina e alla Capitaneria di porto di Milazzo che lo scorso 10 giugno aveva chiesto l’intervento dell’Agenzia “in merito al presunto fenomeno biologico marino nel tratto di mare della Spiaggia di Ponente del Comune di Milazzo compreso tra il Lido “La Fenice” e lo Stadio “M. Salmeri”, per la presenza di un’alterata colorazione delle acque (tendente al verde), da attribuire presumibilmente ad una fioritura fitoplanctonica”.



«Anche l’Arpa, dopo i dati che avevano raccolto dal laboratorio cui erano stati inviati altri campionamenti eseguiti dalla Capitaneria ha confermato che “il mare di Milazzo è limpido e cristallino – afferma il sindaco Pippo Midili -. Siamo contenti, perché il mare rappresenta uno dei nostri punti di forza e vedere il litorale di Ponente affollato già nel mese di giugno è positivo. Puntiamo al pienone a luglio, agosto e anche a settembre perché la nostra stagione si allunga solitamente anche in autunno, affinché non solo cittadini e vacanzieri possano godere delle bellezze straordinarie della nostra riviera di Ponente ma anche gli operatori turistici e i gestori dei lidi balneari possano avere un vantaggio dalle numerose presenze».

